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Губерниев — о лишении Валиевой президентской стипендии: Камила не пропадёт

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Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что фигуристке Камиле Валиевой перестали выплачивать президентскую стипендию.
Губерниев — о лишении Валиевой президентской стипендии: Камила не пропадёт
  • РИА Новости

«Валиева не пропадёт. Она будет работать на телевидении, принимать участие в коммерческих шоу и мастер-классах, останется востребованной. У нас в стране очень многим труднее, чем ей. Посылаю Валиевой лучи поддержки», — заявил Губерниев Sport24.

25 марта в связи с дисквалификацией Валиева была исключена из списка кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации по фигурному катанию на коньках. 

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее в пресс-службе Министерства спорта Российской Федерации ответили на вопрос, почему организация не стала включать других фигуристов в состав сборной страны после исключения Валиевой из списков.

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