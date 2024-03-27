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Тарасова назвала «бредятиной» слова главы WADA об Играх дружбы

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) об Играх дружбы.
Тарасова назвала «бредятиной» слова главы WADA об Играх дружбы
  • РИА Новости

«Мы проводим Игры дружбы, что в этом такого политического? Тут будут проводиться соревнования по спортивным дисциплинам. Теперь всё, что проводится в России, — политический вопрос? Это такая бредятина», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

27 марта глава WADA Витольд Банька заявил пранкерам Вовану и Лексусу, которые представились «африканским политиком», что участие в Играх дружбы — политический вопрос.

В Играх дружбы 6,3 тыс. спортсменов разыграют 283 комплекта наград. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Ранее Светлана Журова заявила, что если соревнования проходят в России, то это не значит, что они политические.

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