Тарасова назвала «бредятиной» слова главы WADA об Играх дружбы
- РИА Новости
«Мы проводим Игры дружбы, что в этом такого политического? Тут будут проводиться соревнования по спортивным дисциплинам. Теперь всё, что проводится в России, — политический вопрос? Это такая бредятина», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.
27 марта глава WADA Витольд Банька заявил пранкерам Вовану и Лексусу, которые представились «африканским политиком», что участие в Играх дружбы — политический вопрос.
В Играх дружбы 6,3 тыс. спортсменов разыграют 283 комплекта наград. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.
Ранее Светлана Журова заявила, что если соревнования проходят в России, то это не значит, что они политические.