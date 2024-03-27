Журова: если соревнования проходят в России, это не значит, что они политические

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что если соревнования проходят в России, то это не значит, что они политические.

«Только то, что соревнования проходят в России, ещё не значит, что они политические. Они не понимают, что нам нужны Игры дружбы, не чтобы кому-то что-то продемонстрировать, а чтобы наши спортсмены смогли реализовать своё право на соревнования высокого уровня», — приводит слова Журовой РИА Новости.

27 марта глава WADA Витольд Банька заявил пранкерам Вовану и Лексусу, которые представились «африканским политиком», что участие в Играх дружбы — политический вопрос.

В Играх дружбы 6,3 тыс. спортсменов разыграют 283 комплекта наград. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Ранее Логинова заявила, что РУСАДА будет вправе проверять на допинг участников Игр дружбы.