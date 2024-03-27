RT в Telegram
Подпишись

Журова: если соревнования проходят в России, это не значит, что они политические

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что если соревнования проходят в России, то это не значит, что они политические.
Журова: если соревнования проходят в России, это не значит, что они политические
  • РИА Новости

«Только то, что соревнования проходят в России, ещё не значит, что они политические. Они не понимают, что нам нужны Игры дружбы, не чтобы кому-то что-то продемонстрировать, а чтобы наши спортсмены смогли реализовать своё право на соревнования высокого уровня», — приводит слова Журовой РИА Новости.

27 марта глава WADA Витольд Банька заявил пранкерам Вовану и Лексусу, которые представились «африканским политиком», что участие в Играх дружбы — политический вопрос.

В Играх дружбы 6,3 тыс. спортсменов разыграют 283 комплекта наград. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Ранее Логинова заявила, что РУСАДА будет вправе проверять на допинг участников Игр дружбы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить