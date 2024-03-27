Каноисту Штокалову до сих пор не вручили бронзовую медаль Олимпиады 2016 года

Российский каноист Илья Штокалов заявил, что ему до сих пор не вручили бронзовую медаль Олимпиады 2016 года.

«Несколько лет назад я выбрал Олимпийский музей в Лозанне местом получения награды, но до сих пор меня туда не пригласили», — приводит слова Штокалова ТАСС.

Штокалов на Играх в Рио-де-Жанейро занял четвёртое место. Третьим тогда стал молдавский каноист Сергей Тарновский, позже лишённый награды за нарушение антидопинговых правил.

МОК принял решение о передаче бронзы Игр-2016 россиянину в 2018 году.

Ранее сообщалось, что борцу Махову вручат олимпийское золото Лондона в Москве под гимн России.