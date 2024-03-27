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Каноисту Штокалову до сих пор не вручили бронзовую медаль Олимпиады 2016 года

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Российский каноист Илья Штокалов заявил, что ему до сих пор не вручили бронзовую медаль Олимпиады 2016 года.
Каноисту Штокалову до сих пор не вручили бронзовую медаль Олимпиады 2016 года
  • AFP

«Несколько лет назад я выбрал Олимпийский музей в Лозанне местом получения награды, но до сих пор меня туда не пригласили», — приводит слова Штокалова ТАСС.

Штокалов на Играх в Рио-де-Жанейро занял четвёртое место. Третьим тогда стал молдавский каноист Сергей Тарновский, позже лишённый награды за нарушение антидопинговых правил.

МОК принял решение о передаче бронзы Игр-2016 россиянину в 2018 году.

Ранее сообщалось, что борцу Махову вручат олимпийское золото Лондона в Москве под гимн России.

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