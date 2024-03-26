Кожевников: Панарин способен забросить 50 шайб в нынешнем сезоне НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что российский нападающий «Нью‑Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин способен забросить 50 шайб в сезоне-2023/24 регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Панарин — классный игрок, набирает очки в своём стиле. Он очень разноплановый хоккеист, который давно играет результативно. Он вполне может выбить 50 шайб в этом сезоне, даже несмотря на то, что предпочитает чаще отдавать, чем бросать», — заявил Кожевников «Газета.Ru».

Панарин в 71 матче записал в актив 43 гола. «Рейнджерс» до конца регулярного чемпионата осталось провести 11 игр. 22 марта россиянин впервые в карьере преодолел отметку в 40 заброшенных шайб за сезон в НХЛ, а также стал 13‑м российским игроком в истории регулярки, преодолевшим этот результат.

Ранее Панарин высказался о своей игре в матче регулярного чемпионата с «Флоридой».