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Кожевников: Панарин способен забросить 50 шайб в нынешнем сезоне НХЛ

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что российский нападающий «Нью‑Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин способен забросить 50 шайб в сезоне-2023/24 регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кожевников: Панарин способен забросить 50 шайб в нынешнем сезоне НХЛ
  • Gettyimages.ru

«Панарин — классный игрок, набирает очки в своём стиле. Он очень разноплановый хоккеист, который давно играет результативно. Он вполне может выбить 50 шайб в этом сезоне, даже несмотря на то, что предпочитает чаще отдавать, чем бросать», — заявил Кожевников «Газета.Ru».

Панарин в 71 матче записал в актив 43 гола. «Рейнджерс» до конца регулярного чемпионата осталось провести 11 игр. 22 марта россиянин впервые в карьере преодолел отметку в 40 заброшенных шайб за сезон в НХЛ, а также стал 13‑м российским игроком в истории регулярки, преодолевшим этот результат.

Ранее Панарин высказался о своей игре в матче регулярного чемпионата с «Флоридой».

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