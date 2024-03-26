Шевнина: если зовут белорусов на ЧР по биатлону, то нужно подготовить гимн

Биатлонистка Полина Шевнина отреагировала на то, что организаторы чемпионата России не включили гимн Белоруссии на церемонии награждения для победительницы гонки преследования Анны Солы.

«Аня — чемпионка гонки, а я чемпионка России. Хотя бы гимн включить... Раз зовёте белорусов, то, считаю, должен быть сделан двойной комплект медалей», — цитирует Шевнину «Матч ТВ».

Сола выиграла гонку преследования на турнире. На четырёх огневых рубежах она допустила два промаха. Белорусы выступают на турнире вне зачёта.

На второй позиции финишировала Шевнина с отставанием 5,9. На её счету также две ошибки. Третья — Виктория Сливко с двумя промахами (+15,7).

Ранее Дмитрий Губерниев после победы Солы на ЧР по биатлону включил для неё гимн Белоруссии.