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Шевнина: если зовут белорусов на ЧР по биатлону, то нужно подготовить гимн

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Биатлонистка Полина Шевнина отреагировала на то, что организаторы чемпионата России не включили гимн Белоруссии на церемонии награждения для победительницы гонки преследования Анны Солы.
Шевнина: если зовут белорусов на ЧР по биатлону, то нужно подготовить гимн
  • РИА Новости

«Аня — чемпионка гонки, а я чемпионка России. Хотя бы гимн включить... Раз зовёте белорусов, то, считаю, должен быть сделан двойной комплект медалей», — цитирует Шевнину «Матч ТВ».

Сола выиграла гонку преследования на турнире. На четырёх огневых рубежах она допустила два промаха. Белорусы выступают на турнире вне зачёта.

На второй позиции финишировала Шевнина с отставанием 5,9. На её счету также две ошибки. Третья — Виктория Сливко с двумя промахами (+15,7).

Ранее Дмитрий Губерниев после победы Солы на ЧР по биатлону включил для неё гимн Белоруссии.

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