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Губерниев: стыдно, что организаторы ЧР по биатлону не включили гимн Белоруссии на награждении

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Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал руководство и организаторов чемпионата России по биатлону за то, что в честь победы Анны Солы не включили гимн Белоруссии во время награждения.
Губерниев: стыдно, что организаторы ЧР по биатлону не включили гимн Белоруссии на награждении
  • РИА Новости

«Матч ТВ» порадовал Солу, гимн Белоруссии прозвучал в прямом эфире… Коллеги молодцы, а вот все организаторы забоялись включить на стадионе гимн дружественной страны…» — написал Губерниев в Telegram-канале.

Он добавил, что лично просил Виктора Майгурова включить гимн, но все ссылались на регламент. По его словам, ему было стыдно и неловко за этот момент.

Сола выиграла гонку преследования на турнире. На четырёх огневых рубежах она допустила два промаха.

На второй позиции финишировала Полина Шевнина с отставанием 5,9. На её счету также две ошибки. Третья — Виктория Сливко с двумя промахами (+15,7).

Ранее Губерниев после победы Солы на ЧР по биатлону включил для неё гимн Белоруссии.

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