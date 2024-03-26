RT в Telegram
Подпишись

Встреча с игроками «Спартака» была для 15-летнего Халилова мечтой

Короткая ссылка
Ислам Халилов, спасший более 100 человек из «Крокус Сити Холла», рассказал о встрече с футболистами «Спартака».
Встреча с игроками «Спартака» была для 15-летнего Халилова мечтой
  • РИА Новости

«Мне заказали такси. Я приехал, мне подарили значки, вратарскую форму «Спартака». Сказали, что я молодец и красавчик. У меня папа за «Спартак» болеет. И я с детства тоже», — цитирует Халилова СЭ.

Он добавил, что встреча с футболистами команды была для него мечтой.

Напомним, что 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным СК России, погибли 139 человек.

Ранее сообщалось, что сборные Франции и Чили почтят память жертв трагедии в «Крокусе».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить