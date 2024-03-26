Встреча с игроками «Спартака» была для 15-летнего Халилова мечтой

Ислам Халилов, спасший более 100 человек из «Крокус Сити Холла», рассказал о встрече с футболистами «Спартака».

«Мне заказали такси. Я приехал, мне подарили значки, вратарскую форму «Спартака». Сказали, что я молодец и красавчик. У меня папа за «Спартак» болеет. И я с детства тоже», — цитирует Халилова СЭ.

Он добавил, что встреча с футболистами команды была для него мечтой.

Напомним, что 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным СК России, погибли 139 человек.

Ранее сообщалось, что сборные Франции и Чили почтят память жертв трагедии в «Крокусе».