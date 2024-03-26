Relevo: в «Реале» не боятся, что Мбаппе испортит атмосферу в команде
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По информации Relevo, в клубе очень ждут игрока. Он был и остаётся главной целью лично президента «Реала» Флорентина Переса.
В СМИ долгое время циркулирует информация о том, что игрок летом перейдёт из ПСЖ в «Реал» в статусе свободного агента.
В текущем сезоне француз сыграл за команду 37 матчей, забил 38 голов и отдал восемь результативных передач.
Ранее сообщалось, что Мбаппе высмеял футболистов, получающих деньги за участие в играх сборных.