Песков заявил, что между МОК и российскими спортивными властями нет контактов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о поддержке контакта с Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Я бы обратил внимание на то, что контактов с МОК сейчас практически нет, комитет с нашими спортивными властями не разговаривает. И если брать логистику участия в Олимпиаде, то кто её будет там обеспечивать на месте, я не понимаю. Поэтому спортсмены, которые решат туда ехать, должны это учитывать», — заявил Песков изданию «Аргументы и Факты».

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Песков заявил, что международный спорт сделали заложником политических дрязг.