Франция обеспечит высокий уровень безопасности на Олимпиаде
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«Будет обеспечен такой уровень безопасности, какого ещё никогда не было», — приводит слова Пекресс BFMTV.
Также она отметила, что не знает, сохранит ли правительство Франции решение повысить уровень террористической угрозы до наивысшего.
Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее Владислав Третьяк заявил, что Олимпийские игры утратили статус спортивного праздника после того, как туда перестали приглашать сборную России.