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Франция обеспечит высокий уровень безопасности на Олимпиаде

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Глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс заявила, что Франция обеспечит высокий уровень безопасности на Олимпиаде.
Франция обеспечит высокий уровень безопасности на Олимпиаде
  • AP
  • © Adrienne Surprenant

«Будет обеспечен такой уровень безопасности, какого ещё никогда не было», — приводит слова Пекресс BFMTV.

Также она отметила, что не знает, сохранит ли правительство Франции решение повысить уровень террористической угрозы до наивысшего.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Владислав Третьяк заявил, что Олимпийские игры утратили статус спортивного праздника после того, как туда перестали приглашать сборную России.

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