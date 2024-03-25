Глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс заявила, что Франция обеспечит высокий уровень безопасности на Олимпиаде.

«Будет обеспечен такой уровень безопасности, какого ещё никогда не было», — приводит слова Пекресс BFMTV.

Также она отметила, что не знает, сохранит ли правительство Франции решение повысить уровень террористической угрозы до наивысшего.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Владислав Третьяк заявил, что Олимпийские игры утратили статус спортивного праздника после того, как туда перестали приглашать сборную России.