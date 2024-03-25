В МОК опровергли сообщение об отстранении Соболенко и Азаренко от Олимпиады

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) опровергли сообщение об отстранении второй ракетки мира из Белоруссии Арины Соболенко и Виктории Азаренко от Игр.

«В настоящее время ни один теннисист не исключён из числа участников Олимпиады в Париже», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

В СМИ появилась информация, что Соболенко и Азаренко не попали в число нейтральных атлетов, которых допустят до Игр из-за связи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

В марте Международная федерация тенниса допустила российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в парном разряде и миксте.

Ранее стало известно, что Соболенко впервые прокомментировала смерть Кольцова.