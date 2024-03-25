В РФС сомневаются, что УЕФА допустит юношеские сборные России к турнирам в 2024 году

Вице-президент РФС Денис Соловьёв сомневается, что УЕФА допустит юношеские сборные России к международным турнирам в 2024 году.

«Несмотря на позитивное общение и желание отдельных чиновников УЕФА в этом процессе оказать содействие, мне кажется, этого не случится. Просто потому что общий фон на Западе определяется огульной нетерпимостью. Поэтому ждать, что нас допустят... Посмотрите, что сейчас делают с Олимпиадой», — приводит слова Соловьёва «Спорт-Экспресс».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Максим Митрофанов ответил на вопрос о возвращении россиян на международную арену.