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В РФС сомневаются, что УЕФА допустит юношеские сборные России к турнирам в 2024 году

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Вице-президент РФС Денис Соловьёв сомневается, что УЕФА допустит юношеские сборные России к международным турнирам в 2024 году.
В РФС сомневаются, что УЕФА допустит юношеские сборные России к турнирам в 2024 году
  • AFP
  • © OZAN KOSE, Fabrice COFFRINI

«Несмотря на позитивное общение и желание отдельных чиновников УЕФА в этом процессе оказать содействие, мне кажется, этого не случится. Просто потому что общий фон на Западе определяется огульной нетерпимостью. Поэтому ждать, что нас допустят... Посмотрите, что сейчас делают с Олимпиадой», — приводит слова Соловьёва «Спорт-Экспресс».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Максим Митрофанов ответил на вопрос о возвращении россиян на международную арену.

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