Источник: Соболенко и Азаренко могут не сыграть на Олимпийских играх в Париже

Белорусские теннисистки Арина Соболенко и Виктория Азаренко могут не попасть на Олимпийские игры в Париже.

Tennis Up to Date сообщает, что они не попали в число нейтральных атлетов, которых допустят до Игр.

В случае с Соболенко, возможно, это из-за того, что она была связана с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и отказывалась комментировать СМИ их совместные фото.

В марте Международная федерация тенниса допустила российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в парном разряде и миксте.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее стало известно, что Соболенко впервые прокомментировала смерть Кольцова.