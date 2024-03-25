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Данни: Роналду работал над собой как сумасшедший, настоящий профессионал

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Бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни рассказал о бывшем партнёре по сборной Португалии Криштиану Роналду.
Данни: Роналду работал над собой как сумасшедший, настоящий профессионал
  • Gettyimages.ru
  • © Soccrates Images

«Постоянно тренировался. Он работал над собой как сумасшедший. Всегда приходил на тренировку первым, с базы уходил последним. Настоящий профессионал», — сказал Данни на YouTube-канале Колоса.

39-летний Роналду выступает за «Аль-Наср» с декабря 2022 года. В нынешнем сезоне он провёл 31 матч во всех турнирах, забил 29 мячей и отдал 11 передач.

Ранее девушка Роналду заявила, что футболист завершит карьеру в течение двух лет.

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