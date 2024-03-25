Данни: Роналду работал над собой как сумасшедший, настоящий профессионал
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«Постоянно тренировался. Он работал над собой как сумасшедший. Всегда приходил на тренировку первым, с базы уходил последним. Настоящий профессионал», — сказал Данни на YouTube-канале Колоса.
39-летний Роналду выступает за «Аль-Наср» с декабря 2022 года. В нынешнем сезоне он провёл 31 матч во всех турнирах, забил 29 мячей и отдал 11 передач.
Ранее девушка Роналду заявила, что футболист завершит карьеру в течение двух лет.