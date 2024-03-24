Винер удивилась отсутствию реакции на теракт в «Крокусе» от МОК

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер отреагировала на трагедию в концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Опасность вокруг, агрессоры и несправедливость. Справиться с этим мы можем только объединившись. Я удивляюсь, что МОК не выразил никакого соболезнования», — написала Винер в Telegram-канале.

Напомним, что 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным Следственного комитета России, погибли 133 человека. Число жертв может увеличиться.

Ранее Станислав Поздняков раскритиковал МОК за отсутствие реакции на теракт в «Крокусе».