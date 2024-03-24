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Медведев — о победе над Фучовичем: трудно давались мячи, но я знал, что нужно сохранять спокойствие

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Российский теннисист Даниил Медведев высказался о победе над венгром Мартоном Фучовичем на турнире ATP в Майами.
Медведев — о победе над Фучовичем: трудно давались мячи, но я знал, что нужно сохранять спокойствие
  • Gettyimages.ru
  • © Brennan Asplen

«Вчерашний день стал самым тяжёлым, так как я был на 99% уверен, что не буду играть из‑за дождя, и хотел бы остаться в отеле, но я не мог рисковать. Нам обоим трудно давались выигранные мячи, но я знал, что мне нужно сохранять спокойствие…» — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Россиянин победил Фучовича со счётом 6:4, 6:2.

В следующем круге он сыграет с Кэмероном Норри из Великобритании.

Ранее Калинская вышла в 1/8 финала турнира WTA в Майами.

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