Медведев — о победе над Фучовичем: трудно давались мячи, но я знал, что нужно сохранять спокойствие
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«Вчерашний день стал самым тяжёлым, так как я был на 99% уверен, что не буду играть из‑за дождя, и хотел бы остаться в отеле, но я не мог рисковать. Нам обоим трудно давались выигранные мячи, но я знал, что мне нужно сохранять спокойствие…» — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
Россиянин победил Фучовича со счётом 6:4, 6:2.
В следующем круге он сыграет с Кэмероном Норри из Великобритании.
Ранее Калинская вышла в 1/8 финала турнира WTA в Майами.