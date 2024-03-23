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Агузаров обратился к РФС с предложением о сборе средств пострадавшим в «Крокусе»

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Агент Алан Агузаров предложил Российскому футбольному союзу (РФС) открыть сбор средств для жертв теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Я бы хотел обратиться к РФС с просьбой открыть счёт, опубликовав его номер на своих ресурсах. Мы, субъекты футбола, в большинстве своём не самые бедные люди, — могли бы оказать помощь семьям пострадавших в чудовищном акте насилия», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 22 марта перед концертом группы «Пикник» в концертном зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным Следственного комитета России, погибли 133 человека, число жертв может увеличиться.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова пожертвовала полмиллиона рублей для пострадавших при трагедии в «Крокусе».

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