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Ерастова: после эвакуации в другой отель приехали дети в шортах, причём мамочка-то одета

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Президент ФТСАРР Надежда Ерастова заявила, что спешка во время чемпионата и первенства России по танцевальному спорту в «Крокус Сити Холле» была не нужна.
Ерастова: после эвакуации в другой отель приехали дети в шортах, причём мамочка-то одета
  • globallookpress.com
  • © Bulkin Sergey/news.ru

«Да спешка не нужна была, когда началась официальная эвакуация, сотрудники отеля стучали в каждый номер и проверяли, все ли покинули помещения. Я последней уходила из гостиницы, когда в ней появились сотрудники Росгвардии. И я вам официально говорю: ни одного человека там не было. Я последней её покинула.

Если бы люди, проживающие в отеле, не поддавались панике, то им во время официальной эвакуации сотрудники отеля рассказали бы, куда и как идти. Подчеркну: люди, а не спортсмены. Отвечать за людей, которые находятся непосредственно в отеле и увидели новости в ленте, просто невозможно. А теперь они обвиняют федерацию. Простите, но при чём здесь она?

Когда мы были уже в другой гостинице, туда приехали дети в домашних шортах. Причём мамочка-то одета... Но мы всех обеспечили горячим питанием. Хотя у нас нет перед ними юридически таких обязательств. Однако это наши дети, поэтому обо всех позаботились», — отметила она RT.

Ранее Надежда Ерастова прокомментировала эвакуацию людей из «Крокус Сити Холла».

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