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«Нефтчи» — об отмене матча со «Спартаком»: мы понимаем скорбь и траур

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Пресс-служба азербайджанского «Нефтчи» прокомментировала отмену товарищеского матча с московским «Спартаком» из-за трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Мы понимаем скорбь и траур, с пониманием относимся к отмене матча со «Спартаком». Мы обязательно сыграем с ними в ближайшем будущем», — цитирует пресс-службу «Матч ТВ».

Сегодня красно-белые объявили об отмене матча с азербайджанским клубом. Команда возвращается в Москву.

22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» началась стрельба. По последним данным Следственного комитета России, погибли 133 человека, число жертв может увеличиться.

Ранее сообщалось, что игрок детской сборной «Спартака» помог эвакуировать людей из «Крокуса».

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