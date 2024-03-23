«Нефтчи» — об отмене матча со «Спартаком»: мы понимаем скорбь и траур
«Мы понимаем скорбь и траур, с пониманием относимся к отмене матча со «Спартаком». Мы обязательно сыграем с ними в ближайшем будущем», — цитирует пресс-службу «Матч ТВ».
Сегодня красно-белые объявили об отмене матча с азербайджанским клубом. Команда возвращается в Москву.
22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» началась стрельба. По последним данным Следственного комитета России, погибли 133 человека, число жертв может увеличиться.
Ранее сообщалось, что игрок детской сборной «Спартака» помог эвакуировать людей из «Крокуса».