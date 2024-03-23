Автобус футбольного клуба «Севастополь» попал в ДТП в Чечне
- РИА Новости
«В коллективе все живы и здоровы. В данный момент команда ждёт другой автобус, который следует из Каспийска. Скоро «Севастополь» продолжит путь в сторону дома», — говорится в заявлении клуба.
23 марта команда должна была сыграть матч с «Победой» в рамках Второй лиги. Но игра была перенесена в связи с трагедией в концертом зале «Крокус Сити Холл».
Накануне перед концертом группы «Пикник» в зале началась стрельба, в ходе которой, по последним данным СК России, погибли 133 человека, число жертв может увеличиться.
Ранее сообщалось, что футболисты «Динамо» станут донорами крови для пострадавших в теракте.