Команда Тутберидзе выразила соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»

Команда заслуженного тренера России Этери Тутберидзе отреагировала на теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Вся команда Тутберидзе выражает глубочайшие соболезнования семьям погибших и пострадавших в «Крокус Сити Холле». Берегите себя!» — говорится в сообщении.

22 марта перед концертом группы «Пикник» в концертном зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба. По последним данным Следственного комитета России, погибли 133 человека, число жертв может увеличиться.

Ранее сообщалось, что футболисты «Динамо» станут донорами крови для пострадавших в теракте.