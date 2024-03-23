Матч «Нефтчи» — «Спартак» не состоится

В пресс-службе «Спартака» сообщили, что матч с азербайджанским «Нефтчи» отменён.

«Сейчас мысли всей нашей команды с семьями погибших и с теми, кто пострадал во вчерашней страшной трагедии. Благодарим за понимание бакинский клуб, с которым мы обязательно сыграем в будущем», — говорится в заявлении красно-белых.

Встреча должна была состоятся 23 марта в Баку.

22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» началась стрельба. По последним данным Следственного комитета России, погибли 115 человек, число жертв может увеличиться.

Ранее Федерация гандбола России (ФГР) в связи с трагическими событиями в подмосковном «Крокус Сити Холле» приняла решение о приостановке спортивных соревнований на территории РФ до 27 марта включительно.