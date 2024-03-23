RT в Telegram
Подпишись

Медведев — о стиле игры: для меня результат важнее, чем красивый теннис

Короткая ссылка
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что в стиле игры для него важнее результат.
Медведев — о стиле игры: для меня результат важнее, чем красивый теннис
  • AP
  • © Mark J. Terrill

«Я думаю, что в любом виде спорта люди хотят видеть атакующий стиль игры. Как только Карлос приехал в тур, у него появилось много поклонников из-за этого. Для меня результат важнее, чем красивый теннис», — приводит слова Медведева Eurosport.

На данный момент российский теннисист занимает четвёртое место в рейтинге ATP. В первую тройку рейтинга входят серб Новак Джокович, испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер.

Турнир в Майами проходит с 20 по 31 марта. 

Ранее Медведев высказался о соперничестве с итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить