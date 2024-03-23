Медведев — о стиле игры: для меня результат важнее, чем красивый теннис

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что в стиле игры для него важнее результат.

«Я думаю, что в любом виде спорта люди хотят видеть атакующий стиль игры. Как только Карлос приехал в тур, у него появилось много поклонников из-за этого. Для меня результат важнее, чем красивый теннис», — приводит слова Медведева Eurosport.

На данный момент российский теннисист занимает четвёртое место в рейтинге ATP. В первую тройку рейтинга входят серб Новак Джокович, испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер.

Турнир в Майами проходит с 20 по 31 марта.

Ранее Медведев высказался о соперничестве с итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом.