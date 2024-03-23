Вучич: будем беспощадны, если матч «Црвена звезда» — «Зенит» будет под угрозой

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что граждане могут быть спокойны на матче «Црвена звезда» — «Зенит», несмотря на трагические события в России.

«Вы знаете, что для нас это очень рискованная игра из-за многих факторов. Хочу сказать, что мы сделаем всё возможное. Будем беспощадны к любому, кто попытается поставить под угрозу безопасность любого гражданина», — заявил Вучич в эфире телеканала «Прва».

Товарищеский матч между «Црвеной звездой» и «Зенитом» состоится 23 марта в Белграде, несмотря на теракт в Подмосковье.

22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» началась стрельба. По последним данным Следственного комитета России, погибли 93 человека, число жертв может увеличиться.

Ранее в Федерации бокса России сообщили, что спортсмены сдают кровь для пострадавших во время теракта.