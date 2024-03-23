Парагвайская футбольная ассоциация выразила соболезнования в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле»
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«Мы глубоко сожалеем о событиях. Исполнительный совет ассоциации активно работает над обеспечением безопасного возвращения сборной Парагвая в кратчайшие сроки, — заявили в ассоциации», — говорится в заявлении.
22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» началась стрельба. В результате нападения есть погибшие и раненые.
23 марта стало известно, что матч между сборными России и Парагвая отменён.
Ранее РФС выразил соболезнования близким погибших в «Крокус Сити Холле».