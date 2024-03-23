Парагвайская футбольная ассоциация выразила соболезнования в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле»

Парагвайская футбольная ассоциация выступила с сообщением в связи с террористическим актом в концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Мы глубоко сожалеем о событиях. Исполнительный совет ассоциации активно работает над обеспечением безопасного возвращения сборной Парагвая в кратчайшие сроки, — заявили в ассоциации», — говорится в заявлении.

22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» началась стрельба. В результате нападения есть погибшие и раненые.

23 марта стало известно, что матч между сборными России и Парагвая отменён.

Ранее РФС выразил соболезнования близким погибших в «Крокус Сити Холле».