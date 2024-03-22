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«Моленбек» досрочно вернул Сиссако «Сочи» из-за фотографии игрока в футболке соперника

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Бельгийский клуб «Моленбек» досрочно расторг арендное соглашение с защитником «Сочи» Муссой Сиссако из-за фотографии в футболке соперника.
«Моленбек» досрочно вернул Сиссако «Сочи» из-за фотографии игрока в футболке соперника
  • Gettyimages.ru

Как сообщает L'Avenir, Сиссако позировал в форме главного конкурента команды —  «Кортрейка».

Сиссако перешёл в «Моленбек» из «Сочи» на правах аренды в сентябре 2023 года. Он сыграл за команду 18 матчей.

В текущем сезоне «Моленбек» и «Кортрейк» борются за выживание в чемпионате Бельгии, находясь на последнем и предпоследнем местах соответственно.

Ранее Сиссако рассказал об отношении к французскому «Пари Сен‑Жермен».

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