«Моленбек» досрочно вернул Сиссако «Сочи» из-за фотографии игрока в футболке соперника
- Gettyimages.ru
Как сообщает L'Avenir, Сиссако позировал в форме главного конкурента команды — «Кортрейка».
Сиссако перешёл в «Моленбек» из «Сочи» на правах аренды в сентябре 2023 года. Он сыграл за команду 18 матчей.
В текущем сезоне «Моленбек» и «Кортрейк» борются за выживание в чемпионате Бельгии, находясь на последнем и предпоследнем местах соответственно.
Ранее Сиссако рассказал об отношении к французскому «Пари Сен‑Жермен».