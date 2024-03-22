Экс-судья ФИФА назвал верным решение удалить Гайича в матче Россия — Сербия

Бывший судья Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Лапочкин выразил мнение, что главный арбитр матча между сборными России и Сербии поступил правильно, предъявив прямую красную карточку Милану Гайичу.

«Игру сломало не удаление, а Гайич, который нарушил правила, и все претензии надо предъявлять к нему, а ни в коем случае не к арбитру, который поступил абсолютно правильно, назначив пенальти и показав красную карточку», — приводит слова Лапочкина «Спорт-Экспресс».

При этом эксперт отметил, что в том эпизоде грубую ошибку допустил линейный арбитр, который зафиксировал положение «вне игры» у защитника сборной России и московского «Спартака» Даниила Хлусевича. А также вспомнил об эпизоде с отменённым голом Арсена Захаряна в ворота Сербии, когда усмотреть офсайд у Ивана Сергеева помог лишь ассистент VAR.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что удаление Милана Гайича сыграло большую роль в матче с Сербией.