Мостовой: Россия даже является фаворитом игры с Сербией по настрою, ажиотажу
«Действительно, в сборной Сербии собраны очень сильные футболисты. Другое дело, что это товарищеская игра, которая проходит в России. Поэтому мы даже являемся фаворитами по настрою, ажиотажу и всему остальному», — приводит слова Мостового «Чемпионат».
Товарищеский матч Россия — Сербия состоится 21 марта в Москве на «ВТБ Арене». Начало игры — 20:00 мск.
Ранее Карпин назвал Сербию самым сильным соперником сборной России за последнее время.