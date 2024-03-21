Мостовой: Россия даже является фаворитом игры с Сербией по настрою, ажиотажу

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от товарищеского матча с Сербией.

«Действительно, в сборной Сербии собраны очень сильные футболисты. Другое дело, что это товарищеская игра, которая проходит в России. Поэтому мы даже являемся фаворитами по настрою, ажиотажу и всему остальному», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Товарищеский матч Россия — Сербия состоится 21 марта в Москве на «ВТБ Арене». Начало игры — 20:00 мск.

Ранее Карпин назвал Сербию самым сильным соперником сборной России за последнее время.