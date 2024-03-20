RT в Telegram
Подпишись

Тихонов считает, что вместо Олимпиады нужно провести Российские игры

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что вместо Олимпиады нужно провести Российские игры.

«Я бы лично не поехал под нейтральным флагом, если на открытие не пускают. У нас достаточно средств, чтобы провести в «Лужниках» летнюю Олимпиаду, назовем её Российские игры», —приводит слова Тихонова ТАСС.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее Бах заявил, что многие спортсмены из РФ хотят выступить на ОИ-2024.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить