Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что вместо Олимпиады нужно провести Российские игры.

«Я бы лично не поехал под нейтральным флагом, если на открытие не пускают. У нас достаточно средств, чтобы провести в «Лужниках» летнюю Олимпиаду, назовем её Российские игры», —приводит слова Тихонова ТАСС.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее Бах заявил, что многие спортсмены из РФ хотят выступить на ОИ-2024.