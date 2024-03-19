RT в Telegram
Подпишись

Российские боксёры отказались участвовать в отборе к Олимпиаде в Париже

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко заявила, что российские спортсмены не смогут принять участие в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм в Париже в нейтральном статусе.
Российские боксёры отказались участвовать в отборе к Олимпиаде в Париже
  • AP
  • © Adrienne Surprenant

«Российские боксёры никогда не поедут на соревнования в нейтральном статусе. Мы не можем изменить своей Родине. Мы никого не осуждаем, но у нас чёткая сформированная позиция. Это мнение всей боксёрской семьи», — цитирует Кириенко ТАСС.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских атлетов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.

Олимпиада-2024 пройдёт в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю рассказал о желании стать популярной персоной в Соединённых Штатах Америки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить