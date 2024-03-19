Российские боксёры отказались участвовать в отборе к Олимпиаде в Париже

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко заявила, что российские спортсмены не смогут принять участие в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм в Париже в нейтральном статусе.

«Российские боксёры никогда не поедут на соревнования в нейтральном статусе. Мы не можем изменить своей Родине. Мы никого не осуждаем, но у нас чёткая сформированная позиция. Это мнение всей боксёрской семьи», — цитирует Кириенко ТАСС.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских атлетов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.

Олимпиада-2024 пройдёт в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

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