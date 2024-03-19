«Питтсбург» выразил соболезнования в связи со смертью Кольцова
«Питтсбург» выражает глубочайшие соболезнования семье и друзьям бывшего нападающего «Пингвинз» Константина Кольцова», — говорится в сообщении в официальном аккаунте клуба в социальных сетях.
19 марта стало известно, что на 43-м году жизни скоропостижно скончался экс-нападающий и тренер Кольцов.
Напомним, что он являлся обладателем Кубка Гагарина 2011 года в составе «Салавата Юлаева». Форвард выступал за «Питтсбург» с 2002 по 2004 годы, а также с 2005-го по 2006-й.
Ранее сообщалось, что болельщики начали приносить цветы к «Уфа Арене» в память о Кольцове.