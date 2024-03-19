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Винер считает, что России не стоит обращать внимание на заявление МОК по Играм дружбы

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер отреагировала на заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о политизированности Игр дружбы.
Винер считает, что России не стоит обращать внимание на заявление МОК по Играм дружбы
  • РИА Новости

«Прозвучавший сегодня призыв МОК к спортсменам отказаться от участия в Играх дружбы, думаю, ни для кого в нашей стране не стал неожиданным. Но зачем нам обращать внимание на кого-то? Россия — самодостаточная, мощная держава, которая имеет возможность проводить масштабные спортивные соревнования с участием всех спортсменов, а из дружественных стран — в первую очередь», — цитирует Винер ТАСС.

19 марта МОК призвал атлетов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России.

В Играх дружбы 6,3 тыс. спортсменов разыграют 283 комплекта наград. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Ранее Захарова назвала безысходностью призыв МОК отказаться от участия в Играх дружбы.

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