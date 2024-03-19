Кулешова — о победе в гонке на 10 км: было намного тяжелее, чем в скиатлоне

Анастасия Кулешова прокомментировала победу в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на чемпионате России в Малиновке.

«Было тяжело. Соревнования проходят на хорошем уровне, девочки хорошо подготовлены. Сначала меня вели по Сориной, потом — по Фалеевой. Мой тренер подсказывал, как лучше проходить конкретные участки.

Я постепенно разгонялась, шла по самочувствию. Сегодня была идеальная погода и отличная трасса. Но мне было намного тяжелее, чем в скиатлоне. Чувствовалась усталость, тяжесть в мышцах», — сказала лыжница в эфире «Матч ТВ».

Результат Кулешовой — 27:21,5.

Второй финишировала Анастасия Фалеева с отставанием 23,6 секунды. Тройку лучших замкнула Татьяна Сорина (+32,8).

Ранее Вероника Степанова прокомментировала победу Анастасии Кулешовой в гонке на 10 км классическим стилем.