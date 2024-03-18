Месси пропустит мартовские матчи сборной Аргентины из-за травмы

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не сможет принять участие в мартовских матчах национальной команды.

Об этом сообщает пресс-служба аргентинской сборной.

36-летний футболист не сможет помочь своей команде из-за травмы задней поверхности бедра, полученной в недавнем матче «Интер Майами».

23 марта Аргентина сыграет с командой Сальвадора, 26 марта — со сборной Коста-Рики.

Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». Аргентинец победил на первенстве планеты в Катаре в 2022 году. Форвард также выиграл с «Барселоной» десять титулов чемпиона Испании и четыре — Лиги чемпионов УЕФА.

Ранее Месси обошёл Джордана и стал самым популярным спортсменом в США.