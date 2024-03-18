Месси пропустит мартовские матчи сборной Аргентины из-за травмы
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Об этом сообщает пресс-служба аргентинской сборной.
36-летний футболист не сможет помочь своей команде из-за травмы задней поверхности бедра, полученной в недавнем матче «Интер Майами».
23 марта Аргентина сыграет с командой Сальвадора, 26 марта — со сборной Коста-Рики.
Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». Аргентинец победил на первенстве планеты в Катаре в 2022 году. Форвард также выиграл с «Барселоной» десять титулов чемпиона Испании и четыре — Лиги чемпионов УЕФА.
Ранее Месси обошёл Джордана и стал самым популярным спортсменом в США.