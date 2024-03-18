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Первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» — «Зенит» пройдёт 3 апреля

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Стало известно расписание матчей 1/2 финала Пути РПЛ и 1/4 финала Пути регионов.
Первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» — «Зенит» пройдёт 3 апреля
  • РИА Новости

Матч «Спартак» — «Зенит» в Пути РПЛ состоится 3 апреля в 20:30 мск. В тот же день сыграют «Балтика» и ЦСКА (18:15 мск).

В Пути регионов «Динамо» 2 апреля в 17:30 мск сыграет со «СКА-Хабаровском». В тот же день в 20:00 мск «Химки» примут «Ростов».

3 апреля в 16:00 мск «Урал» сыграет с «Локомотивом». А 4 апреля в 19:30 мск «Ахмат» встретится с «Оренбургом».

Ранее Александр Медведев высказался о жеребьёвке Пути РПЛ Кубка России.

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