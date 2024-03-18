Гранат: фаворита в игре между Россией и Сербией нет

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат высказался о товарищеском матче с участием сборных России и Сербии.

«Фаворита в игре между Россией и Сербией нет. Всё-таки мы играем дома. У сербов много футболистов из европейских стран, но у нас тоже приехали все зарубежные игроки. Очень радует, что мы сыграем в сильнейшем составе за последние годы», — цитирует Граната «Чемпионат».

Подопечные Валерия Карпина сыграют в товарищеском матче с Сербией 21 марта, а с Парагваем — 25 марта. Обе встречи пройдут в столице на домашнем стадионе «Динамо». Всего в списке тренерского штаба сборной России на матчи 28 футболистов.

Ранее Андрей Канчельскис призвал делать выводы о сборной России после товарищеских матчей.