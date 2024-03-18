Тарасова — о музыкальной карьере Валиевой: у этой девочки всё может получиться

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о музыкальной карьере российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Её надо оставить в покое. Камила талантливый человек, что она захочет делать, то и будет. Она сможет многое, мне так кажется. У этой девочки всё может получиться», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

18 марта певица MIA BOYKA поделилась отрывками совместной песни с Валиевой.

Напомним, что 29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее отбывший дисквалификацию за допинг футболист Обухов дал совет Валиевой.