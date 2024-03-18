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Сантос признался, что его удивило решение Кругового перейти в ЦСКА

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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о переходе футболиста Данила Кругового в ЦСКА.
Сантос признался, что его удивило решение Кругового перейти в ЦСКА
  • Legion-Media

«Меня это немного удивило, потому что Круг очень хороший и быстрый игрок. То, как стало известно о его переходе, заставило задуматься о том, почему так произошло, а не иначе», — цитирует Сантоса РИА Новости.

Напомним, что 25-летний Круговой подписал контракт с ЦСКА до 2028 года. Соглашение начнёт действовать с 4 июня 2024-го.

16 февраля стало известно, что «Зенит» исключил защитника из заявки на текущий сезон РПЛ. Сейчас футболист выступает за «Зенит-2».

Ранее сообщалось, что «Зенит» отказался от обмена Кругового на Фёдора Чалова с доплатой за игрока ЦСКА.

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