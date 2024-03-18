Отбывший дисквалификацию за допинг футболист Обухов дал совет Валиевой

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов высказался о деле российской фигуристки Камилы Валиевой.

«В такой тяжёлый момент начинаешь всё переосмысливать. Но у каждого своя судьба, и каждый сам решает, что делать дальше. Камиле могу посоветовать только продолжать работать и быть ближе к семье, пока есть на это время», — приводит слова Обухова «Спорт-Экспресс».

В июле 2021 года Обухов был дисквалифицирован на полгода за употребление допинга в 2013 году. В 2022-м его снова отстранили на полгода.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее сообщалось, что в WADA считают, что ISU стоит пристальнее проверять на допинг фигуристок из группы Тутберидзе.