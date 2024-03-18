Быстров: Мусаев знает «Краснодар», знает правила клуба

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал новость о назначении Мурада Мусаева на пост главного тренера «Краснодара».

«Он знает команду, знает правила клуба. Его два раза выгоняли? Не выгоняли, а отправляли в отставку. Это разные вещи. Выгоняли — это когда пинком под зад и закрыли дверь. А здесь просто отправили в отставку и сказали: «Приходите завтра», и все довольны», — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

13 марта «Краснодар» объявил об увольнении сербского тренера. Ивич возглавлял краснодарскую команду с 4 января 2023 года. На следующий день «Краснодар» объявил о возвращении Мусаева на пост главного тренера.

Перед этим краснодарская команда проиграла «Химкам» и вылетела из Кубка России (0:2). В Российской премьер-лиге «быки» идут на втором месте.

Ранее Сергей Семак высказался об увольнении Владимира Ивича.