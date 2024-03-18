WADA не может провести очный аудит РУСАДА из-за сложной геополитической ситуации

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что права Российского антидопингового агентства (РУСАДА) могут восстановить после очного аудита, но его невозможно провести из-за сложной геополитической ситуации.

«Основной вопрос заключается в том, действует ли РУСАДА независимо от правительства. Чтобы должным образом оценить это, требуется провести личный аудит. Но текущая геополитическая ситуация не позволяет нам провести этот очный аудит в Москве», — приводит слова Баньки ТАСС.

11 марта в WADA заявили, что РУСАДА всё ещё не соответствует антидопинговому кодексу.

Исполком WADA, основываясь на информации, полученной от специального независимого комитета по соответствию, постановил, что осенью 2022 года выявили, что Всемирный антидопинговый кодекс не до конца интегрирован в законодательство России.

Ранее Логинова сообщила, что РУСАДА открыто для мониторинга со стороны WADA.