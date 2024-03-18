Тарасова: МОК надо опасаться, что они своими действиями убьют Олимпийские игры
- РИА Новости
«МОК надо опасаться, что они своими действиями убьют Олимпийские игры, а не агрессивных заявлений с нашей стороны», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».
17 марта Бах сказал, что опасается агрессивных заявлений со стороны России и её правительства в вопросе допуска российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Ранее Свищёв назвал «больными фантазиями» слова Баха о россиянах и Олимпийских играх.