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Тарасова: МОК надо опасаться, что они своими действиями убьют Олимпийские игры

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о россиянах и Олимпийских играх.
Тарасова: МОК надо опасаться, что они своими действиями убьют Олимпийские игры
  • РИА Новости

«МОК надо опасаться, что они своими действиями убьют Олимпийские игры, а не агрессивных заявлений с нашей стороны», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

17 марта Бах сказал, что опасается агрессивных заявлений со стороны России и её правительства в вопросе допуска российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее Свищёв назвал «больными фантазиями» слова Баха о россиянах и Олимпийских играх.

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