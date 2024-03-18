Mia Boyka поделилась отрывками совместной песни с Валиевой

Певица MIA BOYKA поделилась отрывками песни, которую выпустит вместе с фигуристкой Камилой Валиевой.

«Перед припевом есть кусочек: «Где-то вдалеке играет гармошка, ой да девочки весёлые щёчки, мы сейчас тут потанцуем немножко». Мы хотели, чтобы это было считалочкой. Там идёт: «Раз, два, три, четыре — мы круче всех в мире. Раз, два, три, четыре, пять — будем побеждать», — рассказала MIA BOYKA.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее Алексей Ягудин заявил, что всё спортивное сообщество в шоке от срока дисквалификации Валиевой.