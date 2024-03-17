Кормье: Махачев опаснее, чем был Нурмагомедов на своём пике

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Дэниел Кормье высказал мнение о россиянине Исламе Махачеве.

«Когда Махачев переводит вас в партер, это очень похоже на то, что делал Хабиб, но из-за того, что Ислам лучше в ударке, я думаю, что он даже более опасен, чем был Хабиб на своём пике», — сказал Кормье в своём подкасте.

За свою профессиональную карьеру Махачев провёл 26 боёв, одержал 25 побед и потерпел одно поражение.

В последнем поединке в октябре он нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александера Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.

Ранее Махачев рассказал, что готов был провести поединок в марте.