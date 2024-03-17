Бывший заключённый — о тюрьме, в которой находится Промес: ад на земле

Билли Худ, содержавшийся в том же полицейском участке в ОАЭ, где сейчас находится нападающий «Спартака» Квинси Промес, рассказал об условиях учреждения.

В участке заключённые подвергались пыткам в виде лишения их сна, заявил Худ Voetbal Verslaafd. Он также назвал это место «адом на земле».

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

Ранее адвокат заявила, что процесс экстрадиции Промеса может растянуться на годы.