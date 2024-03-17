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Тарасова: Хендрикс лучше больше думать о себе

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова бельгийки Луны Хендрикс о допинге в российском фигурном катании.
Тарасова: Хендрикс лучше больше думать о себе
  • AFP

«Хендрикс лучше больше думать о себе. О том, что она умеет и что ей надо сделать, чтобы бороться с российскими фигуристами на льду», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Хендрикс заявила, что взяла бы больше медалей, если бы фигурное катание было чистым. Она также отметила, что все три российские фигуристки, у одной из которых обнаружили допинг, тренировались в одном тренерском штабе.

Ранее Наталья Бестемьянова заявила, что, если бы россиянки выступали, у Хендрикс не было бы шансов на медали.

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