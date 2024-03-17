Лодыгин заявил, что надеется задержаться в сборной России после первого за восемь лет вызова

Вратарь Юрий Лодыгин заявил, что надеется задержаться в сборной России по футболу после первого за восемь лет вызова.

«Наверное, самое главное — что после стольких лет я всё-таки снова попал в сборную. Это самое важное. И надеюсь задержаться тут подольше», — приводит слова Лодыгина «Спорт-Экспресс».

До этого Лодыгин вызывался в сборную России в 2016 году.

В марте национальная команда сыграет с Сербией (21 марта) и Парагваем (25 марта).

Ранее Кафанов заявил, что сборная России сыграет с разными вратарями в матчах с Сербией и Парагваем.