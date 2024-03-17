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Мостовой: если Семака поставить в «Урал», то он никогда там не станет чемпионом

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о работе главного тренера «Зенита» Сергея Семака.
Мостовой: если Семака поставить в «Урал», то он никогда там не станет чемпионом
  • РИА Новости

«В России есть пример: Семака из «Зенита» убери и поставь в «Урал», он никогда там чемпионом не станет. Если только вместе с ним десять бразильцев не перейдёт», — цитирует Мостового Legalbet.

Подопечные Сергея Семака лидируют в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 20 матчах. «Зенит» становился чемпионом страны пять раз подряд.

Ранее Марио Фернандес заявил, что «Зенит» — великая команда и будет бороться за Кубок России.

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