Мостовой: если Семака поставить в «Урал», то он никогда там не станет чемпионом

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о работе главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«В России есть пример: Семака из «Зенита» убери и поставь в «Урал», он никогда там чемпионом не станет. Если только вместе с ним десять бразильцев не перейдёт», — цитирует Мостового Legalbet.

Подопечные Сергея Семака лидируют в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 20 матчах. «Зенит» становился чемпионом страны пять раз подряд.

Ранее Марио Фернандес заявил, что «Зенит» — великая команда и будет бороться за Кубок России.