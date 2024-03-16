Царукян: Махачев хочет избежать нашего боя, потому что чувствует, что я выиграю

Российский боец UFC Арман Царукян рассказал о желании провести поединок с соотечественником, чемпионом в лёгком весе Исламом Махачевым.

«Ислам хочет избежать нашего боя. Он чувствует, что я у него выиграю. Для Махачева лучше подраться с Порье, чем со мной, потому что я опаснее, я хорошо владею борьбой», — цитирует Царукяна Morning Kombat.

Он также предположил, что Махачев хочет заработать денег, подравшись с Дастином Порье.

Следующий бой Царукян проведёт с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок состоится на турнире UFC 300 в ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе (США).

Победитель схватки должен сразиться с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Махачевым.

Ранее Царукян заявил, что намерен нокаутировать Оливейру на UFC 300.